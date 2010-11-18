Тимошенко обіцяє нардепів для супроводу підприємців на Банковій

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє надати оргможливості партії «Батьківщина» для підтримки ініціативи підприємців з проведення акції 22 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі опозиційного уряду з представниками підприємців, які пікетують Верховну Раду з вимогою не ухвалювати Податковий кодекс.

«Ми ваші інструменти і помічники, але категорично не організатори. Ми приєднуємося до вашого ультиматуму. Ми із задоволенням усі свої підписи поставимо і включимо всю нашу систему організаційно-партійну для того, щоб допомогти вам зібрати підписи як під ультиматумом, так і під зверненням до світової спільноти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» підкреслила, що поділяє позицію підприємців щодо вимоги до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА накласти вето на Податковий кодекс у разі ухвалення його Верховною Радою. «Якщо Президент накладе вето – це буде, можливо, його перший правильний крок за всі дев’ять місяців його влади і це буде перший державницький крок і перший крок, власне, назустріч народові України», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає доцільною пропозицію підприємців розпочати збір підписів за проведення референдуму про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та Президента у випадку, якщо Президент України В.ЯНУКОВИЧ не заветує Податковий кодекс, ухвалений Верховною Радою.

Лідер партії «Батьківщина» також заявила, що депутати опозиційних партій будуть супроводжувати колони підприємців 22 листопада, аби забезпечити безпеку проведення перших зборів ініціативної групи з проведення референдуму.

«На Банковій, де ви будете збиратися 22 листопада, будуть робити опір – там будуть стояти весь «Беркут» і весь ОМОН країни, там будуть не давати можливості проїхати автобусам. Ми - ваші помічники, всі наші депутати будуть супроводжувати колони там, де ви скажете, що треба супроводжувати. Всі наші депутати будуть на Майдані не для того, щоб займатися політиканством, а для того, щоб не дати можливості застосувати силу», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.