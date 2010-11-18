У Полтаві всі три райради очолила «Совість України»

У Полтаві всі три райради очолили члени партії «Совість України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської міськради.

За їх даними, депутати районних у місті Полтава рад на перших сесіях шостого скликання обрали нових голів. Жовтневу районну раду очолив Андрій БАРДІНОВ, Київську, - Олександр ТАРАШЕВСЬКИЙ, Ленінську, - Світлана ВОРОНОВА. Сесії проходили у присутності міського голови Олександра МАМАЯ. Всі троє новообраних голів - члени партії «Совість України».

Їх заступниками відповідно стали Олег ПРУГЛО, Віктор ЛОДОЧНИЙ, Олександра БЕСЄДІНА.

Нагадаємо, мер Полтави О.МАМАЙ також є членом партії «Совість України».