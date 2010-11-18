У Полтаві всі три райради очолила «Совість України»
20:29, 18 листопада 2010Політика
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Повідомляє прес-служба міськради
У Полтаві всі три райради очолили члени партії «Совість України».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської міськради.
За їх даними, депутати районних у місті Полтава рад на перших сесіях шостого скликання обрали нових голів. Жовтневу районну раду очолив Андрій БАРДІНОВ, Київську, - Олександр ТАРАШЕВСЬКИЙ, Ленінську, - Світлана ВОРОНОВА. Сесії проходили у присутності міського голови Олександра МАМАЯ. Всі троє новообраних голів - члени партії «Совість України».
Їх заступниками відповідно стали Олег ПРУГЛО, Віктор ЛОДОЧНИЙ, Олександра БЕСЄДІНА.
Нагадаємо, мер Полтави О.МАМАЙ також є членом партії «Совість України».
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