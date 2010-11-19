10 бютівців та 41 депутат з НУ-НС голосували за вибори у 2012 році

10 депутатів з фракції БЮТ проголосували за попереднє схвалення змін до Конституції, якими передбачається проведення виборів до Верховної Ради в жовтні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, серед тих, хто проголосував з фракції БЮТ, - Микола БАГРАЄВ, Олександр БУРЯК, Петро ГАСЮК, Іван КУРОВСЬКИЙ, Євген СІГАЛ, Володимир ШКУБЕНКО, Олег ШЕВЧУК, Степан ГЛУЗЬ, Таріел ВАСАДЗЕ, Володимир ШАМАНОВ.

Крім того, за таке рішення проголосував 41 депутат від НУ-НС, зокрема, Володимир АР’ЄВ, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Юрій КАРМАЗІН, Давид ЖВАНІЯ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Микола КАТЕРИНЧУК, Микола МАРТИНЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Геннадій МОСКАЛЬ, Олександр ТРЕТЬЯКОВ та ін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лиcтопада, ВР попередньо схвалила зміни до Конституції щодо виборів ВР у жовтні 2012 року, Президента – у березні 2015 року.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 305 народних депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі.