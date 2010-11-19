Чечетов: фірми, які не справляються з об’єктами під Євро-2012, треба міняти

Народний депутат Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ переконаний, що фірми, які не справляються з підготовкою об’єктів до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, потрібно міняти.

Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Фірми, які не справляються з об’єктами під Євро, треба буде міняти. А як же? Терміни ж піджимають. Ніхто не буде переносити чемпіонат з футболу через те, що якась компанія не впорується з роботами», - сказав він.

Як зазначає видання, наразі усі тендери до Євро-2012 проходять за спрощеною процедурою з одним учасником. Зокрема, ЛАЗ отримав ексклюзивне право постачати техніку на 1,5 млрд. гривень. Крім того, нещодавно фірма «Альтком» отримала право будувати дорогу біля Львова, повідомляє ProTorgi.Info.