Влада отримає право виселяти жителів хрущовок без їхньої згоди?

Автоматичне нарахування пені за несплату комунальних послуг, можливість вилучення житла для будівництва іншого будинку, обов`язкове створення об`єднань співвласників в усіх багатоквартирних будинках - лише мала частина новацій, які містяться у проекті Житлового кодексу. Про це пише COMMENTS.UA.

Профільний комітет вже рекомендував парламенту ухвалити його в другому читанні, і відповідний законопроект буде розглянутий наступного пленарного тижня.

Після того, як новий Житловий кодекс набуде чинності, мешканців будинків, що підлягають реконструкції або йдуть під знос, зможуть виселяти у будь-який зручний для місцевої влади район незалежно від того, де розташований будинок, що підлягає реконструкції або зносу, зазначає видання. Якщо ж власник відмовиться переїздити, його квартира може бути примусово викуплена з мотивів суспільної необхідності.

Ці драконівські норми вигідні будівельним компаніям, які через небажання мешканців залишати свої квартири дотепер не могли реалізувати свої плани з реконструкції центральних районів міст, забудованих хрущовками, пише COMMENTS.UA.