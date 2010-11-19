Єфремов цинічно заявляє, що про рішення КС знали всі, крім Яценюка

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ говорить, що знав наперед про рішення Конституційного Суду щодо дати виборів, оскільки «ми живемо у відкритому суспільстві».

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати заяву народного депутат України, лідера «Фронту Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА, який має намір звернутися до Генеральної прокуратури через те, що О.ЄФРЕМОВ знав і розповів пресі про рішення КС ще до офіційного оприлюднення цього рішення, лідер фракції Партії регіонів сказав: «Я бажаю йому успіхів на цьому шляху».

За словами О.ЄФРЕМОВА, учора про рішення КС не знав тільки, напевно, А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав: «Але, по-моєму, учора ввечері тільки одне молоде дарування не знало про дане рішення, а решта всі, хто були пов`язані з політикою, це рішення знали».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив: «Ви ж знаєте, що ми живемо у відкритому суспільстві, і всі люди між собою спілкуються, якщо немає в руках папірця, то це не значить, що не знаємо, що зроблено в парламенті, уряді і в іншій організації».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, А.ЯЦЕНЮК заявив, що Партія регіонів чинить тиск на суддів Конституційного Суду України. Він пообіцяв, що звернеться до генерального прокурора із запитом про те, «як сталося так, що депутат провладної Партії регіонів і всі провладні партії попередньо, до офіційного оприлюднення рішення Конституційного Суду, знають про те, яке це рішення». А.ЯЦЕНЮК вважає, що О.ЄФРЕМОВ чинить тиск на суддів КС.

Нагадаємо, 18 листопада О.ЄФРЕМОВ заявив, що Конституційний Суд ухвалив рішення, згідно з яким наступні парламентські вибори повинні відбутися у жовтні 2012 року.

У той же час, КС лише сьогодні вранці, 19 листопада, оголосив, що визнав конституційним законопроект про внесення змін до Основного Закону щодо проведення чергових виборів народних депутатів, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських селищних, міських голів.

КС встановив, що пропозиція депутатів доповнити Перехідні положення Конституції пунктами, відповідно до яких чергові вибори до Верховної Ради відбудуться в останню неділю жовтня 2012 року, а вибори Президента - в останню неділю березня 2015 року, відповідають положенням статі 157 і 158 Конституції України.