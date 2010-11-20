Американські ЗМІ: Україна для Путіна - як скалка в п'яті

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін вже створив одну міліцейську державу і прагне отримати великий куш - Україну, пише "The Washington Times".

За словами автора статті, президента Інституту Едмунда Берка, Джеффрі Кунера, Путін чудово усвідомлює, що його імперські амбіції будуть задоволені лише за умови поневолення України. Крім того, межуюча з РФ демократична Україна, для російського прем`єра - як скалка в п`яті.

Після приходу до влади діючого президента України Віктора Януковича, країна поступово перетворюється на російську колонію.

"Вашингтону саме час задуматися над тим, що відбувається, адже Україна - це східний оплот Заходу. Вона є стратегічним бастіоном проти російського експансіонізму. Україна - це не "Малоросія", а країна зі своїми власними законами. Америка не може дивитися на це крізь пальці . Ми повинні відкинути ведмедя, і зажадати від Путіна, щоб він тримав свої жадібні лапи подалі від України ", - пише автор.

Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту від Угорщини Дьєрдь Шепфлін висловив думку, що український президент Віктор Янукович є найкращим учнем Володимира Путіна, у всьому наслідуючи його.

ТСН