Результати виборів до Хмельницької міськради

Голова Хмельницької міської територіальної виборчої комісії Віталій ШВЕД після перерахунку голосів виборців оголосив результати виборів депутатів міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, під час перерахунку голосів ТВК не зафіксувала розбіжностей між даними, записаними у протоколах дільничних виборчих комісій, і фактичною кількістю голосів відданих за кожну партію, що свідчить про те, що значних і системних порушень у день голосування не було.

Згідно з офіційними протоколами ТВК, до Хмельницької міської ради пройшли представники ВО «Батьківщина» - 41 депутат, Партії регіонів – 5, партії «Фронт Змін» – 3, ВО «Свобода» - 3, Партії малого та середнього бізнесу – 2, партії «Сильна Україна» - 2, по одному місцю одержали представники “Нової політики”, УНП, “Єдиного Центру” та Народної партії.

Перша сесія Хмельницької міської ради відбудеться наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням від 9 листопада, Окружний адміністративний суд Хмельницького заборонив територіальній виборчій комісії оприлюднювати результати голосування та зобов’язав перерахувати результати виборів на 21-й виборчій дільниці. Підставою для цього рішення став позов представників Партії регіонів.