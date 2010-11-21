Підприємці заявляють, що влада активно зриває завтрашню акцію

Влада перешкоджає підприємцям, які виступають проти прийняття Податкового кодексу, в приїзді до Києва на акцію протесту.

Про це йдеться у зверненні Центрального штабу порятунку українського підприємництва, текст якого передано УНІАН.

У документі наголошується, що до штабу надходить інформація "про перешкоджання співробітниками правоохоронних органів пересуванню автоколон з учасниками акції протесту, залякуванням адміністрацій ринків, підприємців представниками податкової служби і УБЕЗу".

Крім цього, почастішали рейди контролюючих органів на ринках і в торговельних центрах.

«Центральному штаб порятунку українського підприємництва з достовірних джерел стало відомо про заборону акції протесту, призначеної на 22 листопада», - зазначається у тексті звернення.

У штабі повідомили, що є інформація про «можливу силову протидію організаторам акції з боку представників правоохоронних органів і міськадміністрації при монтажі сценічних конструкцій і звукотехнічного обладнання».

Центральний штаб порятунку українського підприємництва закликає владу припинити тиск на підприємців і дозволити їм реалізувати своє конституційне право на протест в рамках, передбачених законодавством.

«В іншому випадку дії протестуючих можуть вийти за ці рамки і привести до непередбачуваних наслідків», - попереджає штаб.