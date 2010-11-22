Нігерійські пірати поранили кухаря на російському танкері

Нігерійські пірати вчинили напад на російський танкер NS Spirit. В результаті обстрілу кухар одержав вогнепальне поранення в печінку, а у капітана зламана рука, передає ІТАР-ТАСС.

Напад стався в ніч на 22 листопада на рейді нігерійського порту Лагос, куди танкер прийшов з Вентспілса з вантажем бензину, уточнює "Морской бюллетень".

Як розповіли РІА “Новости” в компанії-судновласнику ВАТ "Новошип" (група компаній "Совкомфлот"), нападників було близько десяти. Команда корабля встигла сховатися, після чого пірати залишили судно і більше спроб нападу не робили.

У Державному морському рятувально-координаційному центрі агентству ІТАР-ТАРС повідомили, що пірати "викрали матеріальні цінності з числа суднового постачання і продуктів".

Поки що танкер лежить в дрейфі і чекає допомоги. У повідомленні "Новошипа" наголошується, що до місця стоянки танкера прямує катер. Готується евакуація пораненого для надання медичної допомоги в стаціонарі.