Янукович збирається до Москви

Медведєв запросив

26 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з робочим візитом відвідає Москву, де відбудеться четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, візит відбудеться на запрошення глави Російської держави. Засідання Українсько-Російської міждержавної комісії пройде під головуванням президентів України і РФ В.ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

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