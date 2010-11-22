Янукович збирається до Москви

12:47, 22 листопада 2010
Політика
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Медведєв запросив

26 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з робочим візитом відвідає Москву, де відбудеться четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, візит відбудеться на запрошення глави Російської держави.

Засідання Українсько-Російської міждержавної комісії пройде під головуванням президентів України і РФ В.ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

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