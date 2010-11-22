Янукович збирається до Москви
12:47, 22 листопада 2010Політика
2035 0
Медведєв запросив
26 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ з робочим візитом відвідає Москву, де відбудеться четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, візит відбудеться на запрошення глави Російської держави.
Засідання Українсько-Російської міждержавної комісії пройде під головуванням президентів України і РФ В.ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter