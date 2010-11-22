Азарову та Тігіпку приготували подарунок - плаху з сокирою
13:02, 22 листопада 2010Політика
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Мітинг у Полтаві
Близько 400 підприємців мітингують під стінами Полтавської облдержадміністрації проти Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, перед трибуною мітингу встановлена плаха з сокирою.
За словами голови "Спілки вкладників України" Сергія КАПЛІНА, червона фарба на пласі символізує "кров, яку пустили ТІГІПКО і АЗАРОВ спрощенцям".
За словами С.КАПЛІНА, підприємці Полтавської області після мітингу відправлять творцям Податкового кодексу – прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ і віце-прем`єрові Сергію ТІГІПКУ - цю плаху з сокирою.
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