Азарову та Тігіпку приготували подарунок - плаху з сокирою

Близько 400 підприємців мітингують під стінами Полтавської облдержадміністрації проти Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, перед трибуною мітингу встановлена плаха з сокирою.

За словами голови "Спілки вкладників України" Сергія КАПЛІНА, червона фарба на пласі символізує "кров, яку пустили ТІГІПКО і АЗАРОВ спрощенцям".

За словами С.КАПЛІНА, підприємці Полтавської області після мітингу відправлять творцям Податкового кодексу – прем`єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ і віце-прем`єрові Сергію ТІГІПКУ - цю плаху з сокирою.