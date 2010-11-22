Богатирьова збирається до Польщі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА відвідає Польщу з офіційним візитом 23-24 листопада.

Як повідомили УНІАН в українському Посольстві у Варшаві, секретар РНБОУ прибуде до польської столиці сьогодні увечері, а офіційна програма розпочнеться з завтрашнього дня.

Р.БОГАТИРЬОВА в рамках візиту проведе зустрічі з керівником польського Бюро національної безпеки (BBN) Станіславом КОЗЕЄМ, міністром оборони Польщі Богданом КЛІХОМ, главою МЗС Радославом СІКОРСЬКИМ та Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.

Співрозмовник агентства відзначив, що секретар РНБОУ обговорить з представниками польських властей результати останніх самітів НАТО та сьогоднішнього Україна-ЄС, виборів до місцевих органів влади та співробітництво у сфері безпеки.

Прес-секретар Бюро національної безпеки Польщі Йоанна КВАСНЄВСЬКА-ВРУБЕЛЬ повідомила УНІАН, що завтрашня зустріч С.КОЗЕЯ з Р.БОГАТИРЬОВОЮ буде першою з моменту призначення його главою BBN у квітні цього року.

Вона зауважила, що Р.БОГАТИРЬОВА востаннє зустрічалася із керівником BBN, яким на той момент був Олександр ЩИГЛО, в січні цього року на конференції з енергетичної безпеки у Батумі (Грузія).

Прес-секретар відзначила, що Р.БОГАТИРЬОВА та С.КОЗЕЙ за підсумками переговорів планують підписати спільну заяву.

Довідка УНІАН. Призначена главою РНБОУ наприкінці 2007 року Р.БОГАТИРЬОВА двічі відвідувала Польщу з візитом – у квітні 2008 та квітні 2009 року.