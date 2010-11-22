Янукович націлився на асоціацію з ЄС уже наступного року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що українська сторона та Європейський Союз завершать переговори про укладання угоди про асоціацію у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, що відбулась за результатами 14-го саміту Україна-ЄС.

«Ми досягли домовленості про прискорення переговорного процесу стосовно укладання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. І також сподіваюся, що ми цю роботу спільну виконаємо у 2011 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.