Янукович націлився на асоціацію з ЄС уже наступного року
16:46, 22 листопада 2010Політика
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Домовилися прискорити переговори
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює сподівання, що українська сторона та Європейський Союз завершать переговори про укладання угоди про асоціацію у 2011 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Германом Ван РОМПЕЄМ і Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, що відбулась за результатами 14-го саміту Україна-ЄС.
«Ми досягли домовленості про прискорення переговорного процесу стосовно укладання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. І також сподіваюся, що ми цю роботу спільну виконаємо у 2011 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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