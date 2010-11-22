На учасників мітингу в центрі Києва наїхав автомобіль
18:16, 22 листопада 2010Політика
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Міліцію просять не допускати провокацій
Організатори акції протесту в центрі Києва заявляють, що автомобіль наїхав на учасників мітингу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено з трибуни мітингу на Майдані Незалежності. При цьому після наїзду автомобіля сталася невеличка сутичка.
Організатори акції звернулися до правоохоронних органів із закликом не допускати провокацій.
Інші подробиці інциденту невідомі.
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