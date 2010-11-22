На учасників мітингу в центрі Києва наїхав автомобіль

Організатори акції протесту в центрі Києва заявляють, що автомобіль наїхав на учасників мітингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено з трибуни мітингу на Майдані Незалежності. При цьому після наїзду автомобіля сталася невеличка сутичка.

Організатори акції звернулися до правоохоронних органів із закликом не допускати провокацій.

Інші подробиці інциденту невідомі.