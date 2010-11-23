Катеринчук подав до суду на ЦВК

Лідер Європейської партії України, народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК подав до Окружного адміністративного суду Києва позов про визнання протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо оголошення парламентських виборів у березні 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, М.КАТЕРЕНЧУК у своїй позовній заяві просить суд зобов’язати ЦВК оголосити про початок виборчої кампанії.

М.КАТЕРИНЧУК вважає, що ЦВК, не оголосивши про початок виборчої кампанії 21 листопада 2010 року, вчинила протиправну бездіяльність.

«Відповідно до припису частин 2 статті 16 Закону України «Про вибори народних депутатів України», виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за сто двадцять днів до дня виборів. Ця ж норма також передбачає, що Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за сто двадцять п`ять днів до дня виборів”, - наголошує депутат.

Таким чином, зазначає М.КАТЕРЕНЧУК, останнім днем оголошення про початок виборчого процесу чергових виборів народних депутатів України 27 березня 2011 року було 21 листопада 2010 року. “Проте, на момент звернення М.КАТЕРИНЧУКА із цією позовною заявою до адміністративного суду Центральна виборча комісія, всупереч вимогам Конституції та Закону «Про вибори народних депутатів України», не оголосила про початок виборчого процесу», - йдеться у заяві.

Народний депутат просить суд визнати протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо ухилення від оголошення про початок виборчого процесу чергових виборів народних депутатів 27 березня 2011 року та змусити ЦВК оголосити про початок виборчого процесу.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 22 листопада не змогла ухвалити постанову про встановлення дати парламентських виборів 27 березня 2011 року та про початок виборчої кампанії з 27 листопада 2010 року. З 11 членів ЦВК за ухвалення такої постанови проголосували четверо, а семеро утрималися.

Відповідний проект постанови на розгляд засідання ЦВК вніс заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.