У Запоріжжі мітингують 5 тисяч підприємців

Сьогодні в Запоріжжі на мітинг протесту проти прийняття Податкового кодексу, організованого перед будівлею Запорізької облдержадміністрації, зібралося близько 5 тисяч підприємців - представників малого і середнього бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасників акції протесту, мета її проведення - добитися скасування Податкового кодексу, котрий є "не засобом наповнення бюджету, а знищенням цілого класу - класу підприємців".

Як символ цієї ідеї мітингуючих у центрі площі, на якій проходить акція протесту, вони встановили символічний макет Податкового кодексу з похоронним вінком.

Також учасники акції протесту принесли з собою плакати з вимогою до Президента ветувати Податковий кодекс і красномовними написами: "Підприємець - бомж з 2011 року", "Нас кинули+" і т.п.

Серед учасників мітингу проводився збір підписів під зверненням до Президента з вимогою ветувати Податковий кодекс.

"Якщо Президент не накладе вето, то ми знову поїдемо до Києва на пікет", - стверджували мітингуючі, зазначаючи, що "акція протесту буде безстроковою, адже підприємцям втрачати нічого: Податковий кодекс залишить усіх нас без роботи".