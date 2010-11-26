Черкаська міськрада відмовилася підтримати підприємців

Черкаська міська рада відмовилась розглянути проект звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради від ВО "Батьківщина" запропонували внести до порядку денного першої сесії проект відповідного звернення до глави держави, але цю пропозицію підтримали лише 23 депутати (при необхідних 31). “За” голосували фракції «Батьківщини», КПУ, «Фронту Змін» та частково «Удар».

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах підприємці провели акцію протесту проти підписання Президентом України Податкового кодексу.

Акція закінчилася передачею укладеної підприємцями резолюції голові Черкаської облдержадміністрації Сергію ТУЛУБУ з проханням передати її Президенту. Підприємці попросили губернатора передати В.ЯНУКОВИЧУ їхні вимоги. Вони вимагають ветувати Податковий кодекс і висловили недовіру уряду і прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ. Крім того, підприємці вимагають розробити новий кодекс, і до розробки його нової редакції залучити громадські організації підприємців та провести всенародне обговорення.