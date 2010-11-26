Чечетов пояснив, чому влада взялася за «малих» підприємців
08:30, 26 листопада 2010Політика
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Спробували вивести з тіні?
Великий бізнес показує в податковій звітності реальні обороти свого бізнесу.
Про це заявив депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов в ефірі 5 каналу.
"Скандал піднявся не через те, що податки підвищуються, а через те, що спробували засвітити обороти тіньового бізнесу кожного", - зазначив він.
На питання, чому почали з малого бізнесу, Чечетов відповів: "Не тільки з малого, з усіх. Великий бізнес засвічує обороти. Він платить всі податки".
"Ось там де податки не сплачуються, де платиться 200 гривень, а у юросіб обсяги в кілька мільйонів", - уточнив депутат.
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