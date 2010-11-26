Чечетов пояснив, чому влада взялася за «малих» підприємців

Великий бізнес показує в податковій звітності реальні обороти свого бізнесу.

Про це заявив депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов в ефірі 5 каналу.

"Скандал піднявся не через те, що податки підвищуються, а через те, що спробували засвітити обороти тіньового бізнесу кожного", - зазначив він.

На питання, чому почали з малого бізнесу, Чечетов відповів: "Не тільки з малого, з усіх. Великий бізнес засвічує обороти. Він платить всі податки".

"Ось там де податки не сплачуються, де платиться 200 гривень, а у юросіб обсяги в кілька мільйонів", - уточнив депутат.

Українська правда