Влада готує податковий антиМайдан?

Влада готує виступи на підтримку Податкового кодексу. Про це йдеться в заяві Національного форуму профспілок України, переданій УНІАН.

Як зазначають у профспілках, підготовка виступів відбуватиметься за однією схемою: влада даватиме вказівку керівникам підприємств, які в свою чергу змушуватимуть працівників публічно висловлюватись на підтримку Податкового кодексу. При цьому будуть задіяні ті галузі економіки, які перебувають у занепаді і залежному від влади стані.

Зокрема, одна з таких акцій уже відбулася 24 листопада, коли виробники легкої промисловості дали прес-конференцію і закликали учасників акцій протесту припинити мітинги та погодитися з прийняттям Податкового кодексу.

Як зауважив голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК, у минулому році заборгованість з виплати заробітної плати на вітчизняних підприємствах легкої промисловості зросла у середньому на 37%, при цьому 25% працівників галузі перебували в режимі вимушеної неповної зайнятості. Крім того, за 9 місяців 2009 року кількість працюючих у галузі виробництва виробів із шкіри та взуття скоротилася на 3,3%, а спад виробництва лише текстилю досяг 33,3%.

«Це є свідченням того, що галузь легкої промисловості доведена до такого стану, коли без підтримки держави вона існувати не зможе. А отже, представники цієї сфери вимушені діяти та висловлюватися на підтримку будь-яких рішень влади», - наголосив М.ЯКІБЧУК.

За інформацією НФПУ, подібні виступи і прес-конференції на підтримку Податкового кодексу планують представники суднобудівної, літакобудівної та інших галузей.

У профспілках переконані, що прийняття Податкового кодексу спрямоване саме на те, щоб перетворити тих, хто сьогодні ще відстоює свою свободу, на націю німих і покірних служників.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці почали акцію протесту проти Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. Активісти вимагають, щоб Президент Віктор ЯНУКОВИЧ наклав вето на цей документ.

24 листопада представники легкої промисловості провели прес-конференцію, на якій заявили, що підтримують Податковий кодекс і виступають за формування на його основі державного бюджету на 2011 рік, а також за реформування спрощеної системи оподаткування.