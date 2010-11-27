До кінця року Янукович і Медведєв зустрінуться ще двічі

До кінця року у президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА заплановано ще дві зустрічі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

«Зустріч буде у рамках саміту ОБСЄ в Астані 1-2 грудня, а потім 10 грудня відбудеться у Москві засідання Ради глав держав СНД», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, більше зустрічей не планується.

Водночас, посол зауважив, що переговори щодо газових питань тривають на рівні експертних груп. В.ЄЛЬЧЕНКО не виключив, що до кінця року буде знайдено формулу для вирішення цих питань.