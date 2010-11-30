НУ-НС підозрює, що Азаров готується до кавалеристського наскоку

Фракція НУ-НС вимагає від уряду негайно подати до парламенту програму соціально-економічного розвитку та проект державного бюджету на 2011 рік на чинній законодавчій базі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, саме ці документи мають дати відповідь на те, яким чином уряд бачить економічний розвиток України.

М.МАРТИНЕНКО нагадав, що проект державного бюджету в першому читанні мав бути ухвалений ще до 20 жовтня, однак його досі ніхто не бачив.

«Якої якості буде головний економічний документ країни, якщо уряд хоче його протягнути кавалеристським наскоком? Так само було із сумнозвісним Податковим кодексом», - сказав М.МАРТИНЕНКО.