Янукович: сьогодні я наклав вето на Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом до Казахстану.

Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ ухвалив після наради з питання Податкового кодексу, проведеної прямо в аеропорту, в якому брали участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, члени уряду.

«Ми домовилися, що робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників Президента, малого і середнього бізнесу, сьогодні - завтра напрацює зміни до Податкового кодексу, які я розгляну у четвер, і у разі, якщо вони відповідатимуть тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам до парламенту. Сьогодні я наклав вето», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що на сьогодні є всі умови створити документ, який би дозволив модернізувати економіку і вивести її з тіні. «Я вірю, що через дві доби люди, які відповідають за цей документ, свою справу виконають», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ дав завдання прем`єр-міністру України, економічному блоку уряду і Адміністрації Президента до четверга підготувати зміни до Податкового кодексу.