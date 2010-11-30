Янукович: сьогодні я наклав вето на Податковий кодекс
Пропозиції до документа він ще розгляне
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом до Казахстану.
Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ ухвалив після наради з питання Податкового кодексу, проведеної прямо в аеропорту, в якому брали участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, члени уряду.
«Ми домовилися, що робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників Президента, малого і середнього бізнесу, сьогодні - завтра напрацює зміни до Податкового кодексу, які я розгляну у четвер, і у разі, якщо вони відповідатимуть тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам до парламенту. Сьогодні я наклав вето», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він відзначив, що на сьогодні є всі умови створити документ, який би дозволив модернізувати економіку і вивести її з тіні. «Я вірю, що через дві доби люди, які відповідають за цей документ, свою справу виконають», - сказав Президент.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ дав завдання прем`єр-міністру України, економічному блоку уряду і Адміністрації Президента до четверга підготувати зміни до Податкового кодексу.