Європарламент дав Києву останній шанс?

Європейський парламент, прийнявши збалансовану резолюцію щодо України, дав українській владі останній шанс.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку висловив голова Комітету парламентської співпраці ЄС-Україна в Європейському парламенті Павло КОВАЛЬ під час експертного опитування, проведеного інститутом щодо ключових позитивних і негативних моментів резолюції Європарламенту по Україні.

Він відзначив, що збалансованість даної резолюції далася Європарламенту нелегко.

«Місцеві вибори, що пройшли 31 жовтня, стали кроком назад на шляху до європейської інтеграції – скажімо прямо», - відзначив експерт.

За його словами, Європейський парламент занепокоєний питаннями TВi і «5 каналу», окремими сигналами про залякування журналістів і сумнівами щодо об`єктивного висвітлення виборчої кампанії у ЗМІ.

«У мене є відчуття, що це був останній раз, коли Європейський парламент діяв цілком збалансовано. Ми чекаємо від Києва продовження політичних і економічних реформ. Українська влада просто не може собі дозволити допуститися помилки, особливо тепер», - вважає П.КОВАЛЬ.

При цьому він відзначив, що резолюція виглядає добре збалансованим компромісом між політичними фракціями в Європарламенті. «З одного боку, є критика останніх місцевих виборів, які, як я вже згадував у своїй доповіді, не створили нового позитивного стандарту, і ми чітко бачимо, що Європарламент не дуже задоволений нещодавніми проблемами зі ЗМІ. Але ми бачимо в резолюції також і деякі конструктивні заяви – особливо щодо економічних і візових питань, порушених на Саміті Україна-ЄС в Брюсселі», - сказав європарламентарій.

П.КОВАЛЬ відзначив, що ухвалення даної резолюції перед Самітом Україна-ЄС могло створити ситуацію, за якої його результати могли бути гіршими для України. «Як ми знаємо, попередня резолюція, представлена Європейською народною партією ще до місцевих виборів, була дуже критичної щодо уряду України. Тому деякі депутати хотіли відкласти голосування щодо резолюції з тим, щоб повністю оцінити процес голосування. Ми прагнули дати Україні шанс, якого вона заслуговує. Проблема у тому, що Україна не використала цей шанс повністю», - вважає він.

П.КОВАЛЬ висловив думку, що Україна добилася істотного економічного прогресу на шляху до створення зони вільної торгівлі з ЄС. При цьому він вважає, що можливість укладання угоди з Росією про Митний союз не дуже велика. «Ми маємо пам`ятати про те, що Україна - член СОТ, а Росія - ні. Я також не впевнений у тому, що Росія по-справжньому зацікавлена в такому союзі, оскільки це б створило ситуацію, за якої їй довелося б скасовувати мито на експорт газу і нафти до України. Втрати російського бюджету могли б стати більшими, ніж доходи. І я упевнений у тому, що Президент ЯНУКОВИЧ не погодився б на білоруську версію Митного союзу з обмеженим набором товарів. Він думає більше по-європейськи, чим вважають багато спостерігачів», - сказав П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Європарламент схвалив резолюцію щодо України, в якій, зокрема, висловив жаль, що Україна змінила виборче законодавство за кілька місяців до проведення місцевих виборів, висловив стурбованість з приводу останніх спроб влади обмежити свободу слова, закликав Україну провести розслідування факту зникнення журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА. Депутати закликали українську владу розслідувати всі повідомлення про порушення прав і свобод, а також – про роль СБУ у втручанні в демократичний процес.

У резолюції депутати також підкреслили, що Україна є європейською країною, яка може претендувати на членство в ЄС.