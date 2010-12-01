ВР відмовилась ліквідувати податкову міліцію
12:15, 01 грудня 2010Політика
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"За" проголосувало лише 114 нардепів
Верховна Рада України не підтримала проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування податкової міліції».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 114 (при необхідних 226 – УНІАН) із 418 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
За це рішення проголосував 91 народний депутат із фракції БЮТ, 22 - із фракції НУ-НС та 1 позафракційний депутат.
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