Королевська: влада докладе всіх зусиль, щоб "протиснути" свій варіант ПК

Чинна влада не готова йти на діалог із суспільством, не готова змінювати філософію Податкового кодексу.

Про це заявила глава Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на брифінгу в парламенті, повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

На її думку, протести громадян у зв`язку з ухваленням ВР Податкового кодексу показали, що народ у цілому не сприймає філософію, закладену в основу цього документа.

«Люди встали не проти податків, а проти корупції і поділу суспільства на багатих і всемогутніх за рахунок бідних і безправних. Люди не готові утримувати чиновників за свою і так невелику зарплату», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона вважає, що влада докладе усіх зусиль, щоб до кінця тижня «протиснути» свій варіант Податкового кодексу. «Їхня мета - внести косметичні зміни у два розділи, які регулюють адміністрування і спрощену систему оподаткування. У той же час, більшість у парламенті не проголосувала за законопроекти, спрямовані на збереження спрощеної системи і ліквідацію податкової міліції. Для нас це - сигнал про те, що влада не готова іти на діалог із суспільством, не готова змінювати філософію Податкового кодексу», - підкреслила голова парламентського Комітету.

Н.КОРОЛЕВСЬКА також зазначила, що досі народні депутати не отримали пропозиції, які повинен був подати Кабінет міністрів у зв`язку з вето Президента на Податковий кодекс.

«Ми зробимо все, щоб не допустити обману людей і не дати владі під виглядом змін "протягнути" в парламенті Податковий кодекс у тій редакції, яка вже була відкинута суспільством», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.