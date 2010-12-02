Хомутинник: підстав для протесту у підприємців тепер немає

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК заявляє, що тепер ніяких підстав для проведення акцій протесту у підприємців немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами В.ХОМУТИННИКА, за пропозицією Президента України з Податкового кодексу було повністю виключено розділ, що стосувався спрощеної системи оподаткування. Він наголосив, що, таким чином, на сьогодні залишаються у цьому аспекті усі ті норми, які діяли і дотепер.

В.ХОМУТИННИК наголосив: «Якщо будуть далі проходити якісь акції, то вони можуть грунтуватися суто на політичній основі, і не більше». За його словами, «приводу для дискусій щодо малого та середнього бізнесу вже немає».