Томенко: Янукович фактично вибачився перед опозицією та малим бізнесом

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що сьогоднішні пропозиції Президента до Податкового кодексу та їх одноголосна підтримка більшістю Верховної Ради – це своєрідна форма вибачення перед малим бізнесом та опозицією за помилковість ідеології цього документу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Заступник голови ВР зазначив, що необхідний певний час, щоб проаналізувати всі поправки Президента до ПК, які були проголосовані в цілому (обсяг поправок до Податкового кодексу становив 25 сторінок, а до ряду законів у зв’язку із введенням в дію ПК – 9). Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, всі поправки зводяться до зміни норм найбільш критикованих опозицією, а потім малим бізнесом.

За словами М.ТОМЕНКА, «перший блок поправок передовсім стосувався розширення повноважень Податкової адміністрації, де йдеться про пряме порушення Конституції в частині презумпції невинуватості, а другий – в першу чергу глави 1, «спрощена система оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», розділу 14 «спеціальні податкові режими».

Віце-спікер наголосив, що з більш як 4 тисяч поправок, запропонованих до другого читання ПК, левова частина стосувалася саме цих двох блоків питань, на яких у другому читанні наполягала опозиція, а сьогодні запропонував депутатам Президент.

«Хоча в сесійній залі команда Президента цього не озвучила, цілком очевидно, що така поведінка Президента є не лише підтримкою, а відповідно і вибаченням перед малим бізнесом та опозицією», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Водночас, на його переконання, «це є і формою приниження передовсім ключових речників Партії регіонів, які, особливо під час голосування до другого читання, підбирали епітети до ідеальності, європейськості, демократичності Податкового кодексу, який підготовлений спільно Президентом, урядом та малим бізнесом».

«Тепер, як з’ясувалося, Президент і уряд не несе за це відповідальності, а несе відповідальність більшість парламенту», - зазначив він.