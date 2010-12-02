Розкрився секрет салюту на Майдані

Представник переговорної групи від Національної координаційної ради підприємців України Михайло СВИСТОВИЧ заявляє, що сьогоднішній феєрверк на Майдані Незалежності з приводу ухвалення Верховною Радою нової редакції Податкового кодексу з урахуванням пропозицій президента організували представники влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі каналу ТВі, про це він повідомив в ефірі телеканалу.

«За нашими даними, 1200 представників «регіоналів» були сьогодні привезені на Майдан для того, аби влаштувати народні гуляння. Тобто, Партія регіонів по Київській області наймала людей, які потім мали показувати всенародне задоволення», – сказав М.СВИСТОВИЧ.

Водночас, під час прямого включення з Майдану Незалежності в ефірі 5-го каналу представник підприємців, які протестують проти ПК, заявив, що салют на Майдані з приводу ухвалення нової редакції Податкового кодексу, організував депутат від Партії регіонів Олег НАДОША, повідомляє Українська правда.

"Приватна охорона, разом з депутатом Олегом НАДОШЕЮ, зайшла на майдан і взяла в охорону периметр навколо сцени. З ними зайшов чоловік, який вийшов на трибуну і зачитав поправки президента", - розповів він.

"Після цього обурені підприємці знесли цю охорону. А людина, яка була на трибуні, пропала разом з мікрофоном", - додав спікер.

Підприємець повідомив, що салют був організований депутатом. "Персонально він обіцяв, що "перемога у вас буде, і салют я вам гарантую". Тобто, салют був організований депутатом НАДОШЕЮ від Партії регіонів", - зазначив він.