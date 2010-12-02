Акція протесту підприємців у Києві не припиниться

Учасників протесту підприємців зовсім не влаштовують ті зміни, які сьогодні були внесені Верховною Радою у Податковий кодекс, тому акція протесту в Києві не припиниться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності, про це заявив генеральний координатор акції Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, головні вимоги протестувальників залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради у березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.

«Ми вже отримали сотні дзвінків від представників наших ініціативних груп у регіонах. Усі вимагають не припиняти протест і готують людей до виїзду на Київ для підтримки наметового містечка й участі у мітингу 6 грудня - справжньому, потужному мітингу», - сказав А.ДАНИЛЮК.

Також, за його словами, влада готує знесення наметового містечка цієї ночі, тому оголошена термінова мобілізація киян для запобігання провокацій і протидії будь-яким незаконним крокам правоохоронців. «ЗМІ і, в першу чергу, телеканали в терміновому порядку оповіщаються про те, що відбувається», - йдеться у повідомленні прес-служби.