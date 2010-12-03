Парламент змінив обмеження щодо участі дітей у виборчих коаліціях

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про молодіжні та дитячі громадські організації».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 249 народних депутатів із 390 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено обмежити участь у виборчих коаліціях осіб, які не відповідають віковому цензу цих організацій.

Пропонується змінити передбачене обмеження у третину членів до 10% від чисельності організації.

Крім того, пропонується розповсюдити таке ж обмеження і щодо спілок молодіжних та дитячих громадських організацій, а також зобов’язати органи державної влади та місцевого самоврядування інформувати найбільші молодіжні і дитячі організації щодо проектів програм, які стосуються дітей та молоді, для отримання від них пропозицій щодо таких актів.