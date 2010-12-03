ГПУ: Тимошенко використала «кіотські» гроші не за призначенням

Слідством встановлено, що цільові кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, були незаконно конвертовані та використані не за цільовим призначенням.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як йдеться в повідомленні прес-служби, 2 грудня після допиту у слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО провела брифінг, на якому заявила про свою непричетність до порушень бюджетного законодавства.

“Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена поінформувати, що насправді слідством у справі, у рамках якої була допитана Ю.ТИМОШЕНКО, встановлено, що цільові кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, були незаконно конвертовані та використані на інші потреби, ніж ті, що передбачалися вказаним протоколом, тобто не за цільовим призначенням. ЇЇ ж заяви про те, що вказані кошти знаходяться на спеціальних депозитних рахунках, не відповідають дійсності”.

На даний час слідством встановлюються всі обставини використання зазначених коштів, а також службові особи, причетні до цього, зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО після допиту в ГПУ заявила, що влада обвинувачує її в тому, що “екологічні гроші Кіотського протоколу я під час розпалу світової фінансової кризи витратила на пенсійні виплати – це головне обвинувачення, навколо якого мені пред’являлися всі претензії і ставилися всі запитання".

Екс-прем`єр-міністр підкреслила, що зазначені кошти знаходяться на рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища. "Я пояснила слідчим, що гроші, отримані від реалізації Кіотського протоколу – це достатньо великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони знаходяться на спеціальних рахунках Міністерства екології та природокористування і що в будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без виключення процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені", - додала вона.