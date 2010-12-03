WikiLeaks змінив доменне ім'я

Сайт WikiLeaks знову став доступний для користувачів 3 грудня. Він розмістився на новій адресі wikileaks.ch через шість годин після того, як його попередній домен був закритий.

«WikiLeaks переїздить до Швейцарії», — оголосив ресурс у мікроблозі Twitter. Передбачається, що не зважаючи на нове доменне ім`я, хостинг сайту як і раніше знаходиться в Швеції і у Франції. Старий домен wikileaks.org був відключений американським постачальником імен EVERYDNS.net, після повідомлень про масові атаки хакерів на сайт, передає Коммерсант з посиланням на AFP.