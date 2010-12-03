Азаров пояснив, «чому ми за інфляцію боремося і тримаємося за неї»

Інфляція, нижча за 10% за рік, дозволить в 2011 році кредитувати промисловість за ставками на рівні 10-11%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час урочистого засідання, присвяченого Дню місцевого самоврядування.

«Це величезне досягнення, яке дозволить нам наступного року мати ставки за кредитами для промисловості на рівні 10-11%. От чому ми за інфляцію боремося і тримаємося за неї», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ заявив сьогодні, що уряд до 10 грудня передасть на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2011 рік.