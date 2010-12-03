Попов каже, що Майдан знесли заради новорічної ночі, якої Київ ще не бачив

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ пояснив, що столична влада була змушена піти на демонтаж наметового містечка на Майдані Незалежності, щоб встигнути підготуватися до новорічних свят.

Про це пише сьогодні ІМК.

"Я вважаю, що не може бути руйнування будь-ким новорічного чи іншого свята. Якщо б ми сьогодні не зробили цей крок, то не встигали б у термінах", - сказав голова КМДА.

О.ПОПОВ наголосив, що рішення про монтаж ялинки в Києві на Майдані Незалежності 1 грудня було прийнято декілька місяців тому.

Він також зазначив, що київська влада пропонувала учасникам акції протесту перейти на іншу площу, однак мітингувальники відмовилися.

Водночас О.ПОПОВ пообіцяв, що цьогорічна новорічна ніч на Майдані буде особливою.

"У нас цього року буде не просто новорічна ніч, а новорічна ніч, якої Київ ще не бачив", - сказав О.ПОПОВ.

Він повідомив, що на ялинку буде витрачено близько 200 тис. грн.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, на Майдані Незалежності в Києві почали монтувати каркас для новорічної ялинки. На центральну площу столиці привезли гілки для головної ялинки України.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на Майдані Незалежності у Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набирання чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

У ніч на 3 грудня комунальні служби за рішенням суду під охороною міліції демонтували наметове містечко.

Разом з тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться.