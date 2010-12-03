Литвин знову підписав Податковий кодекс

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН направив на підпис Віктору ЯНУКОВИЧУ Податковий кодекс.

Про це спікер повідомив в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Вранці робота над документом після голосування була завершена – у п’ятницю о 6-й годині ранку. Всю ніч працювали працівники юридичних служб, оскільки треба було повністю переформатувати закон в результаті прийняття цілої групи поправок», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що Президент надав до проекту Податкового кодексу майже 50 поправок, які парламент підтримав.

В.ЛИТВИН наголосив, що закон направлено на підпис Президентові, і тепер «треба зосередити зусилля не на критиці цього документу, а на роз’ясненні» його норм.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував ВР зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.