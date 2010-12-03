Яценюк - про ліквідацію Майдану: так само робило НКВС

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що влада розігнала наметове містечко на Майдані Незалежності, тому що боїться цього Майдану, як і Майдану 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи демонтаж наметів підприємців, які протестували проти Податкового кодексу.

«З огляду на те, як поводить себе сьогодні влада, вся країна може перетворитися на Майдан», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

«І це, напевно, сьогодні їх основний страх, вони сьогодні перелякалися, вони живуть зі страхом Майдану 2004 року», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що поки що влада тимчасово подолала “цей страх через розгін другого Майдану”. За його словами, “це не вирішує проблеми, тому що щодня вони дають приводи не тільки для Майданів, в для всенародного незадоволення”.

Лідер «Фронту Змін» також зазначив, що влада пішла на поступки під тиском Майдану і міжнародної спільноти. «Україні потрібний постійно діючий саміт Україна-ЄС, і кожен день має бути оголошений Днем Свободи (підприємницька акція почалася 22 листопада, в День Свободи і в день саміту Україна-ЄС, коли Президент Віктор ЯНУКОВИЧ перебував у Брюсселі - УНІАН), то точно нікому в голову не прийде розбирати Майдан і позбавляти людей права вільно вийти й висловити свою позицію по відношенню як до Податкового кодексу, так і політики чинного уряду чи будь-якого питання, яке сьогодні турбує кожного українця», - додав він.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, влада не очікувала, що люди почнуть масові акції протесту. «А зараз влада згуртувалася і, усвідомлюючи загрозу того, що люди не бояться вийти, ухвалили рішення вночі розібрати Майдан - так само робило НКВС, приходило серед ночі заарештовувати людей», - зазначив лідер “Фронту Змін”, додавши, що підприємці не повинні припиняти виступи і розчаровуватися.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що їхня перемога полягає вже у тому, що люди не побоялися і вийшли на Майдан і добилися ветування Податкового кодексу. Він вважає, що “це далеко не останній Майдан і не останнє волевиявлення”.

Лідер “Фронту Змін” переконаний, що треба далі продовжувати боротьбу, і в цій боротьбі вже необхідно єднання суспільства із політичними силами. За його словами, «будь-які питання в країні, які стосуються оподаткування, системи охорони здоров’я, медицини, життєдіяльності людини – це є політичні питання”. Він зазначив, що “саме тому ми підтримуємо ці акції, і будемо надалі підтримувати”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці комунальні служби за рішенням суду під охороною міліції демонтували наметове містечко підприємців на Майдані Незалежності у Києві, які протестували проти Податкового кодексу.