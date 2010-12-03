Янукович додав депутатів від опозиції до Робочої групи з питань виборів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 1070/2010 “Про зміни у складі Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори”.

Текст документа оприлюднено на сайті глави держави.

Цим указом на часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 2 листопада 2010 року № 1004 "Про Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори" до складу Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори введено Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Руслана КНЯЗЕВИЧА, народного депутата України; Сергія МІЩЕНКА, голову Комітету Верховної Ради України з питань правової політики; Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, голову Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування та Валерія ПИСАРЕНКА, народного депутата України.