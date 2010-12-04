Литвин думає, що «майданність підприємців» ще не вичерпана

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН впевнений, що демонтаж наметового містечка на Майдані Незалежності в Києві було здійснено цілком законно, оскільки з цього приводу було рішення суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю «5 каналу».

Спікер наголосив, що «представники правоохоронних органів тільки забезпечували дотримання порядку, а ліквідували наметове містечко працівники комунальних служб, які виконували відповідне рішення суду".

Він зазначив, що міг негативно висловитися щодо ліквідації наметового містечка, «щоб сподобатись», але ситуація така, що були заяви тих, хто «вважає себе співорганізаторами цих акцій, що вони згорнули наметове містечко». В.ЛИТВИН додав, що, крім того, є рішення суду, який «забороняє проводити акції на Майдані Незалежності».

Голова ВР зазначив, що люди мають право на маніфестації, але такі акції повинні проводитись відповідно до законодавства. «Страйк - це одне, а розміщення наметів і, по суті справи, перешкоджання нормальному руху транспорту і пересуванню людей - це дві великі різниці», - сказав він.

Між тим В.ЛИТВИН вважає, що на цьому не вичерпається «майданність підприємців та інших категорій». «Я думаю, що вірус уже запущено, і будь-яке рішення, яке не буде подобатись політикам, приводитиме до стимулювання різного роду майданів... Найкраща імпровізація - організована імпровізація», - додав він.