Чеський суд відмовився випустити Данилишина

Празький міський суд відмовився випустити під заставу колишнього міністра економіки Богдана Данилишина.

Про це повідомляє Tsn.ua з посиланням на прес-службу суду.

Суд відмовив Данилишину у звільненні під заставу ще в середині листопада, але повідомити про це раніше не мав права.

Данилишина обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Його було затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого Україною.

Він пропонував як заставу 10 тисяч євро.

Чеський міністр закордонних справ Карел Шварценберг раніше підтвердив, що Данилишин попросив у Чехії політичного притулку.

Українська правда