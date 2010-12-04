Добкін готується до проблем через новий Податковий кодекс
Але закон йому подобається
Голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН вважає найбільш правильним нинішній варіант Податкового кодексу України.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так губернатор прокоментував ухвалення Верховою Радою нової редакції документа з урахуванням внесених Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ пропозицій.
«Моє чітке переконання, що той варіант Податкового кодексу, який сьогодні є, найбільш правильний. Він залишив «єдиноподатникам» можливість продовжувати вести бізнес у тій звичній формі, в якій вони його вели, але, з іншого боку, він ускладнив життя тим, хто використовує цю можливість для схеми з мінімізації сплати податків. Кожен рік використання таких схем недодає до бюджету країни 40 млрд. грн.», - сказав М.ДОБКІН.
Він зазначив при цьому, що Податковий кодекс не слід сприймати як догму, і на практиці документ може удосконалюватися.
«Подивимося, яким буде новий бюджетний рік на новому кодексі. На випадок, якщо будуть які-небудь проблеми або незручності, вже зараз доручаю Юрію Анатолійовичу САПРОНОВУ (заступнику губернатора – УНІАН) у будь-якому варіанті зібрати зустріч, щоб ми могли зібрати пропозиції, які потрібно буде направити до Кабінету міністрів вже виходячи з певного досвіду існування нового податкового законодавства», - сказав М.ДОБКІН 3 грудня після підписання Меморандуму порозуміння між Харківською облдержадміністрацією, представниками державних органів контролю, виробниками основних продовольчих товарів, суб`єктами оптової торгівлі та мережами супермаркетів продовольчого профілю.