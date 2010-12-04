Мер Запоріжжя призупинить членство в "Батьківщині"

Обраний мером Запоріжжя кандидат від "Батьківщини" Олександр СІН має намір призупинити своє членство в партії Юлії ТИМОШЕНКО "Батьківщина".

Як повідомили УНІАН в Запорізькій міській організації "Батьківщини", "Олександр СІН заявив, що має намір скористатися положенням статуту партії, який дозволяє членам "Батьківщини", що зайняли певні пости, призупинити своє членство в партії, оскільки вважає правильним на посту мера представляти всю громаду, а не працювати на користь її частини".

За словами співрозмовника агентства, в статуті "Батьківщини" "процедура призупинення членства в партії чітко не прописана, проте в даному випадку планується подати відповідну заяву в районну організацію, де О.СІН перебуває на обліку, щоб рішення ухвалювалося на її бюро".

Очікується, що офіційно про призупинення свого членства в партії О.СІН повідомить у понеділок на прес-конференції, призначеній в ДК "ЗАЗ". (Запорізький міськвиборчком тільки завершив процедуру реєстрації переможців виборів, і приступити до обов`язків мера, а відповідно, і проводити будь-які заходи в будівлі Запорізької мерії у О.СІНА поки що можливості немає - УНІАН).