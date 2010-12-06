ГПУ відправляє справу Пукача до суду

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала Олексія ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. З ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 та п.п. «в»,«і» ст. 93 КК України 1960 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та інших посадових осіб, вчинив умисне вбивство журналіста Георгія Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських та журналістських обов`язків.

Крім того, О.ПУКАЧ обвинувачується у перевищенні влади та вчиненні насильницьких дій щодо члена Київського громадського Правозахисного об`єднання «МИ» Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та знищенні службових документів Департаменту оперативної служби МВС, що містили важливу для слідства інформацію про осіб, які брали участь у проведенні незаконного спостереження за Георгієм Гонгадзе.

У ході слідства також отримані свідчення обвинуваченого та інших свідків, що до вчинення злочинів стосовно Г.Гонгадзе і О.ПОДОЛЬСЬКОГО можуть мати відношення певні посадові особи держави.

З урахуванням цього у серпні 2007 року слідчим Генеральної прокуратури порушено кримінальну справу за фактом перевищення влади і службових повноважень службовими особами, які займали особливо відповідальне становище, що потягло тяжкі наслідки та призвели до вбивства громадянина Г.Гонгадзе.

Але з об`єктивних причин, через закінчення граничного строку тримання під вартою обвинуваченого О.Пукача, цю інформацію наразі не вдалося перевірити в повному обсязі, без чого неможливо прийняти законне рішення із зазначених фактів, заявили в Генпрокуратурі.

Тому 30 листопада 2010 року кримінальна справа за обвинуваченням О.ПУКАЧА у частині доведеного обвинувачення, виділена для направлення до суду. Разом з нею до суду будуть направлені матеріали щодо колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка про відмову в порушенні проти нього кримінальної справи як померлого.

При цьому Генеральною прокуратурою продовжується досудове слідство для встановлення усіх осіб, хто мав відношення до вчинення вказаних злочинів та доведення їх вини.

Після цього кримінальна справа буде направлена до суду.