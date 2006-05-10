Ющенко зустрінеться з Жовтяком

Група жителів Київської області, які представляли різні політичні сили, провели мітинг біля Секретаріату Президента України на підтримку голови Київської обласної державної адміністрації Євгена ЖОВТЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали гасла „Сьогодні - Жовтяк, завтра – Ющенко”, „Відстоїмо Жовтяка”.

До пікетувальників вийшли працівники Секретаріату Президента.

За словами учасника акції, депутата обласної ради Миколи СТЕЛЬМАХА, „сьогодні має відбутися зустріч Президента України ЮЩЕНКА з ЖОВТЯКОМ. На нашу думку, у Секретаріаті Президента є підтримка ЖОВТЯКА, його позиції щодо боротьби з порушеннями земельного законодавства. Ми сподіваємося, що Президент дослухається до голосу жителів Київщини”.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня на офіційному сайті Кабінету Міністрів з’явилося повідомлення прес-служби уряду, що “у зв’язку з погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку регіонів уряд прийняв рішення внести на розгляд Президента України подання щодо звільнення Василя ЧЕРВОНІЯ з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації, Євгена ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації та Сергія ІВАНОВА з посади голови Севастопольської міської державної адміністрації”.

Водночас Є.ЖОВТЯК наголосив, що коли він очолив виконавчу владу в області, Київщина була на восьмому місці серед областей України. “За підсумками 2005 року ми вивели область на друге місце, а за перший квартал 2006 - на перше місце. Попереду лише місто Київ, і ми маємо тверді наміри обійти і його”, - сказав він. Є.ЖОВТЯК вважає спроби відправити його у відставку „земельно-спекулятивним політиканством”.

4 травня Президент заявив, що підпише укази про звільнення Є.ЖОВТЯКА і В.ЧЕРВОНІЯ.