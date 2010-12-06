10 грудня відбудеться VII з‘їзд Асоціації платників податків України

З’їзд розпочнеться об 11.00 за адресою: Київ, вул. Московська, 31/33, мала зала кіноцентру «Зоряний».

Одним з головних питань порядку денного з`їзду є обрання керівних органів та ревізійної комісії асоціації.

Також у ході з‘їзду буде заслухано звіт про діяльність асоціації за період від жовтня 2007 року по грудень 2010 року.

Крім того, делегати з‘їзду затвердять текст звернення до української влади з приводу прийняття Податкового кодексу.

У рамках з‘їзду передбачено проведення брифінгу за участю керівного складу Асоціації платників податків України та почесних гостей на тему: «Через Податковий кодекс до громадянського суспільства». Початок брифінгу - о 15.15. На запитання журналістів відповідатимуть президент Асоцації платників податків України та перший заступник голови ДПА України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

З питань акредитації прохання звертатися за телефонами: (044) 278-44-84 та (096) 334-03-94.