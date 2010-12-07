Експерт: українська армія до війни не готова

За 19 років незалежності Збройні сили України ніколи не були пріоритетом для керівництва держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК на прес-конференції у Києві.

“За 19 років незалежності Збройні сили України ніколи не були пріоритетом розвитку для керівництва держави... Проблема Збройних сил стала вже проблемою держави і суспільства”, - наголосив експерт.

За його оцінкою, Збройні сили, як інститут стримування від зовнішньої агресії, є на сьогодні виснаженими.

При цьому В.БАДРАК зауважив, що стан Збройних сил у сприйнятті його суспільством складається із двох складових: це – морально-психологічний дух, бойова підготовка, а також питання переозброєння, тобто наявності в армії нових систем озброєння і військової техніки.

“Що стосується першого, то тут я міг би підтримати певний оптимізм, з яким зараз військове керівництво говорить про майбутнє. Що стосується другого питання, то, на жаль, стан переозброєння сьогодні на нульовому рівні. І за 19 років українське військо не отримало жодної системи озброєнь, яка би мала стратегічне значення для посилення обороноздатності. Ця ситуація стала надзвичайною, що потребує уваги і суспільства, і, звичайно, вищого військово-політичного керівництва держави”, - зазначив В.БАДРАК.

Експерт також висловив думку, що “до повномасштабної війни українська армія не готова”. “До конфлікту на одному оперативно-стратегічному напрямку, гадаю, що так. Але це залежатиме від того, наскільки вольовими виявляться командувачі”, - резюмував він.

У свою чергу директор інформаційно-консалтингової компанії “Defense Express” Сергій ЗГУРЕЦЬ зазначив, що поточний рік приніс Збройним силам України багато невизначеності. Зокрема, за його словами, у зв’язку із набуттям Україною позаблокового статусу на сьогодні постала нагальна потреба у запровадженні нових концептуальних документів, яких поки що не існує. “Це нові Військова доктрина, Стратегія національної безпеки та програма реформування Збройних сил. Ці три документи, насправді, порушують усі ті питання, на які немає відповідей. Навіть нове керівництво Міністерства оборони на ці питання, як на мою думку, саме не спроможне дати адекватні пояснення”, - сказав експерт.