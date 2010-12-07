Тігіпко розкрив причину, чому Україна така бідна

Віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявляє, що для нього економічні перетворення в країні важливіші за політичний рейтинг.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Я абсолютно не непокоюсь за свій (політичний - УНІАН) імідж. Я чудово знаю всі дослідження, скільки я одержав на президентських виборах, я знаю, що у мене робиться сьогодні. Якби я бачив якусь альтернативу для країни, я б пішов це робити», - відзначив С.ТІГІПКО.

За його словами, реформи, які ініціює чинна влада, дадуть результат не одразу, а через певний час, і саме тоді їх треба буде оцінювати.

«Але я просто розумію як економіст, що тут прямий зв`язок проведення цих популярних або непопулярних реформ з пенсіями і заробітною платою. Для мене це точка і аксіома. Це питання: чи зможу я якимсь чином пояснити і одержати значну підтримку. Я скажу відверто, рідко кому на початку реформ вдавалося (одержати підтримку громадян – УНІАН)... Якби була можливість проводити популярні реформи, і це давало б результат - немає проблем. Але питання зараз стоїть так: або реформи, або рейтинги», - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому він відзначив, що справедливу оцінку реформатори звичайно одержують через певний час після проведення реформ.

«Усіх цих реформаторів виносили. Потім їм аплодували через певний час, давали посади. Але спочатку треба набратися сміливості – зробити кроки щодо кращої конкурентоспроможності країни. Зробимо цю справу – одержимо результат», - заявив С.ТІГІПКО.

У зв`язку з цим він нагадав, що свого часу за власним бажанням залишав досить високі державні посади, і підкреслив, що не намагався заробляти політичний авторитет, критикуючи владу, перебуваючи в опозиції.

«Я пішов з Мінекономіки, з посади голови Нацбанку. Це не жахливо. Жахливо не зробити справу. Жахливо знову зробити те, що ми робили 19 років, – заробляли авторитет на опозиції, на критиці. Покритикували - рейтинг одразу й виріс. Пішли на вибори, одержали свої дивіденди, а країна відстає, відстає і відстає. Пенсії все нижче і нижче. Бідніші за нас тільки Молдова і Албанія. Всі країни рухаються вперед, а ми всі боїмося за свій рейтинг», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, ситуація у ряді країн підтверджує, що проведення непопулярних реформ не означає втрату політичного рейтингу. Як приклад він навів Грецію, де соціалісти провели непопулярні реформи і перемогли на парламентських виборах, Швецію, де правоцентристи збільшили пенсійний вік і також отримали перемогу на парламентських виборах, Грузію, де були проведені, за словами С.ТІГІПКА, «не дуже прості для населення» реформи, проте владу підтримали на місцевих виборах.

«Я тут підтримую журналістів, що дуже важливо пояснювати, говорити і мати настроєність, щоб поліпшити ситуацію для людей. Зможемо швидко провести все – зможемо підвищити пенсії, зарплату держсектору, в першу чергу, вчителям і лікарям, зможемо поліпшити інвестиційні умови для малого, середнього і великого бізнесу. Я упевнений, що в 2012 році результат може бути задовільним для влади», - заявив С.ТІГІПКО.