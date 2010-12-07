У Києві виявили сміттєвоз із радіоактивним сміттям

У Києві 5 грудня о 02.14 на сміттєспалювальному заводі «Енергія» спрацювало обладнання «Кордон», яке перевіряє сміття на радіаційне забруднення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Київенерго”, в управлінні якої перебуває “Енергія”.

Зокрема, у сміттєвозі ДП «Фірма Альтфатер Київ» було зафіксовано рівень радіації 49,1 мікрорентген на годину проти допустимих 30 мікрорентген на годину (рівень природного фону становить 10,8 мікрорентген на годину).

Згідно з регламентом, автомобіль з радіаційним сміттям було перевезено на спеціальну стоянку. Далі з ним працюють МНС та санітарні служби, які мають виявити джерело радіації та утилізувати його на підприємстві «Радон», зазначають в компанії.

«Ми вже вчетверте виявляємо радіаційне забруднення у побутовому смітті. На цей раз воно також не завдасть шкоди киянам. Попередній раз «Кордон» спрацював минулої зими, коли у смітті виявили радіаційну ампулу”, - прокоментував ситуацію директор сміттєспалювального заводу «Енергія» Сергій КРИКУН.

За його інформацією, радіація у побутові відходи зазвичай потрапляє з лікарень або промислових підприємств.

“Перевізник не винен у тому, що привіз забруднене сміття. У таких ситуаціях потрібно відшукувати першоджерела. Хвилює те, що «Енергія» - єдине підприємство Києва, яке виявляє та контролює рівень радіації у смітті. А ми утилізуємо лише 25% усього сміття міста. Інше вивозиться на полігони. Тож який стан іншого сміття - під великим знаком питання», – зауважив С.КРИКУН.

Як йдеться у повідомленні “Київенерго”, пересічний громадянин мегаполісу виробляє приблизно 270 кг твердих побутових відходів (ТПВ) на рік. Тобто, у Києві щороку утворюється 810 тис. тонн сміття. Понад 70% цієї кількості вивозиться на сміттєві полігони, розташовані, в кращому випадку, на відстані 10-20 км від міста.

Загалом полігони займають 150 га київської землі.

В компанії нагадують, що обладнання для радіаційного контролю сміття на заводі «Енергія» було встановлено влітку 2009 року за рахунок власної інвестиційної програми. Радіометр нейтронного і гамма-випромінювань РКС-02 «Кордон» знаходиться на в’їзді до заводу та призначений для виявлення радіоактивних матеріалів природного і штучного походження при безперервному дистанційному контролі автомобільного і залізничного транспорту, а також пішоходів, пасажирів і ручної поклажі.

Довідка УНІАН. Завод «Енергія» акціонерної компанії “Київенерго” - єдине підприємство столиці, яке спеціалізується на спалюванні твердих побутових відходів, виробляючи при цьому теплову енергію і транспортуючи її до споживачів. Щороку завод спалює 210-220 тис. тонн побутових відходів.