Експерт побачив, що влада піарить Тягнибока

Влада виступає PR-агентом Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Про це заявив у коментарі УНІАН політолог Володимир ПОЛЯКОВ, коментуючи виклик активістів ВО «Свобода» на допит з приводу проведення акції протесту проти Податкового кодексу на Майдані Незалежності.

«Зараз ми бачимо, що співпраця між владою та партією «Свобода» триває. І тут влада виступає своєрідним PR-агентом «Свободи». Тобто, за рахунок викликів на допити активістів цієї політичної сили влада додає їй електоральних балів в очах виборців», - сказав експерт.

На його думку, «зараз владними та «свободівськими» технологами розігрується карта, нібито «Свобода» є організатором підприємницького майдану. Саме тому правоохоронні органи синхронно допитують як організаторів майдану, так і «свободівців».

“Це продовження політичних домовленостей між лідером «Свободи» та представниками влади про роль правої опозиції для мобілізації електорату півдня та сходу», - підкреслив В.ПОЛЯКОВ.

За словами політолога, те, що влада намагається покласти відповідальність організації майдану саме на «Свободу», свідчить про намагання дискредитації самої ідеї протестів підприємців та укладається у сценарій влади із розмивання опозиційних сил .

Як повідомляв УНІАН, міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження гранітної плитки під час несанкціонованого встановлення наметів на Майдані Незалежності у Києві підприємцями, які протестували проти Податкового кодексу.

Учора, 6 грудня, у цій справі викликали до Слідчого управління ГУ МВС в Києві більше 10 осіб, повідомив член правління Інституту “Республіка” Володимир ЧЕМЕРИС.

"Як свідків викликали, за моїми підрахунками, понад 10 осіб. У тому списку, що я бачив, окрім мене, фігурують такі прізвища: МЕЛЬНИЧЕНКО і МИХАЙЛЕНКО (КУПР), Ігор МАЗУР (УНСО), Оксана ПРОДАН, Олександр ДАНИЛЮК. Є чомусь і керівники київської "Свободи" МОХНИК та ІЛЛЄНКО, які не мали до цих протестів жодного стосунку", - сказав В.ЧЕМЕРИС.