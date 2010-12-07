Янукович ліквідує 40 держструктур й Інститут національної пам'яті?

Проект Указу Президента «Про систему центральних органів виконавчої влади» передбачає ліквідацію 40 державних структур.

Зокрема, зникнути повинні Держкомітет з питань національностей і релігій, Держслужба туризму і курортів, Держслужба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Держсоцслужба для сім`ї, дітей і молоді, Державна гідрометеорологічна служба, повідомляє сайт COMMENTS.UA.

Крім того, проект указу передбачає ліквідацію ряду державних департаментів. Зокрема, Держдепартаменти з питань банкрутства, з питань зв`язку, автотранспорту, адаптації колишніх військових, інтелектуальної власності, пожежної безпеки і т.д.

У тому ж списку - державне агентство України з інвестицій та інновацій і ряд інспекцій, зокрема, державно житлово-комунальна, по контролю якості вугільної продукції і по використанню і охороні земель, а також комітет контролю за наркотиками.

Останнім підпунктом в «ліквідаційному» розділі проекту президентського указу стоїть Інститут національної пам`яті.

З повним текстом проекту Указу Президента можна ознайомитися тут.